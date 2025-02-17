Muhammet Emin Akbaşoğlu: TÜSİAD'ın açıklaması kabul edilemez

DHA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asya ziyaretinin Türkiye için önemine dikkat çekti.

"TÜSİAD'IN AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Akbaşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın açıklamalarını değerlendirerek, "Tam da 28 Şubat postmodern darbesinin arifesinde; alanı dışına çıkarak, meslek mensuplarının dayanışmasını ve Türkiye'nin yerli ve milli üretimine katkı vererek istihdamı, üretimi, ihracatı, artırması hususunda aslında büyük gayretler göstermesi gereken bir STK'nın, TÜSİAD yönetiminin tekrar eski alışkanlıklarını ortaya koymaya teşebbüs ettiğine şahit olduk.

TÜSİAD yönetimi, haddini aşan ve hakikaten siyasete vesayet odağı anlamında yön vermeye çalışan, millet iradesini gölgelemeye çalışan bir açıklamada bulundu. Bu açıklamanın hiçbir boyutu kabul edilemez. Burada bir siyasi duruş sergileyerek; muhalefetin diliyle, muhalefeti bir üst çatı altında toplamaya dönük bir misyon üstlenme girişiminde bulundu.

Şunu hatırlatmak isteriz ki; Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye büyük ve güçlü Türkiye, yeniden büyük Türkiye hedefleri doğrultusunda gerçekten milli iradenin egemenliğinin ve iradesinin yansımasıyla ortaya çıkan parlamentosu, yürütmesiyle ve hükümetiyle gündemine tam manasıyla hakimdir.

Ayrıca bütün milletimizin fertlerinin özgürlüğünü genişletirken, refah payını arttıracak ve alım gücünü yükseltecek ekonomi politikaları ortaya koyarken emperyalizm ile siyonizmin ekmeğine yağ sürecek belirli çevrelerin, odakların sözcülüğünü üstlenecek yaklaşımlardan herkesin kaçınması gerektiğini ve asli vazifelerini herkesin yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL, CUMHURBAŞKANIMIZ'DAN DERS ALMALI"

Akbaşoğlu, muhalefetin kaotik bir durum içerisinde olduğunu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi üslubunu bozan tutum ve davranışları sürdürdüğünü söyledi.

Akbaşoğlu, "Özgür Özel'in kendisinin şiirden, sanattan, kültürden hakikaten ne kadar uzak olduğunu ve bu noktada bilgisizliğinin bir ifadesi olarak Ziya Gökalp'in meşhur şiirini farklı bir şekilde uydurarak okuması herhalde bunun en güzel ifadesidir. Ne demişti? 'Minarelerimizde kubbeler miğfer, saldır asker' vesaire, hakikaten içler acısı bir durum.

Bu aslında her meseleye nasıl yaklaştıklarının bir alametifarikası olarak bir ikrarı olarak kabul edilmeli. Şiire doğru dürüst bir atıf yok. Şiirde yer alan kelimelerin anlam boyutunu değiştirerek ifade ediyor ve onun üzerinden bir değerlendirme ve ona göre bir hüküm cümlesi kurma var.

Öncülleri yanlış olanın sonucu da yanlış olur, hükmü de yanlış olur. Şiiri doğru bir şekilde okumak, anlamak ya da anlamamak konusunda sanat ve kültürle ilişkiler konusunda da Sayın Özel'in ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ders alması gerektiğini hatırlatıyorum" diye konuştu.