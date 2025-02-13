Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: Gerçeği eğip bükmek, ya kötü niyet ya da cehalettir

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İliç’teki maden faciasıyla ilgili ithamlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"YA KÖTÜ NİYET YA DA CEHALET"

Sosyal medya paylaşımında Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:

Sayın Özgür Özel, hukuk, bilirkişi, ilgili mevzuat cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir. Bu bir. İliç’te hayatını kaybeden vatandaşlar canımızdır, kardeşimizdir, acımızdır. Allah hepsine rahmet etsin. Onlardan geriye kalanlar devletimize emanettir. Bu iki.

"DEPREM TURİSTİ GİBİ GEZDİNİZ"

Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz.‬ Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz.‬ Bu üç.

"SİZDE SAMİMİYETİN ZERRESİ OLSA.."

Sizde samimiyetin zerresi olsa Beşiktaş’ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece’de belediye çukurunda can veren kızımızın, İzmir’de elektrik akımında sokak ortasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız. Bu dört.

"KARİYERİNİZİ KURTARMA ÇABANIZA BAŞKA MALZEME BULUN"