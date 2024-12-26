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Muhalefetteki son istifa Gelecek Partisi'nden geldi.

Uzun süredir devam eden bu istifa zincirinin son örneği olan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifası sonrası AK Parti'ye katıldı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılan ve rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Yamalı ilk açıklamasını, tv100'den Sinan Burhan'a yaptı.

AK PARTİ'DE İLK RÖPORTAJINI VERDİ

Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurdukları yeni partinin başarısızlığına değinen Yamalı, girişimlerinin seçmenden teveccüh görmediğini ve bu konuda ısrarcı olmamak gerektiğini söyledi.

Yamalı, son dönemde yaptığı açıklamalarla 'AK Parti'ye dönecek' yorumları yapılan eski partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında da konuşurken, bu beklentinin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

"DAVUTOĞLU'NA KAPILAR KAPALI"

Yamalı, "AK Parti cephesinden aldığım kulis bilgisi, AK Parti'nin Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelmeyeceği yönünde. AK Parti'nin kapıları Ahmet Davutoğlu'na kapalı." diye konuştu.

DAVUTOĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ AK PARTİ AÇIKLAMALARI

Davutoğlu son dönemdeki açıklamalarıyla dikkat çekmiş ve 'AK Parti'ye dönmek istiyor' yorumlarına neden olmuştu.

Davutoğlu, şu ifadelerle dikkat çekmişti: