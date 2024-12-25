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Haber Merkezi

Muhalefet partilerinde istifalar sürüyor.

Özellikle 2023 genel seçimlerinde CHP listesinden Meclis'e giren vekiller bir bir partilerinden ayrılıyor.

CHP listesinden Gelecek Partisi adına TBMM'ye giren Ankara Milletvekili Nedim Yamalı da onlardan biri oldu.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Nedim Yamalı, Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ederken "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulundu.

CUMHURBAŞKNI ERDOĞAN ROZET TAKTI

Yamalı, bugün de AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Grup toplantısı için TBMM'ye gelen Yamalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği konuşmasından hemen sonra kürsüye çıktı.

Yamalı'ya rozetini Erdoğan taktı.

"MUHAFAZAKAR CAMİA BİR ARADA OLMALI"

AK Partili Yamalı, Erdoğan'ın konuşmasından önce ise gazetecilere "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların bir arada olması gerekiyor. O yüzden tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.