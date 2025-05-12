Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’nin kazananı milletimiz olacak

AA & Ensonhaber

Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını resmen açıklaması, yurt genelinde büyük bir memnuniyetle karşılanırken, uluslararası camiada da olumlu yansımaları oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

MİLLETİMİZ YENİ BİR EŞİKTE

Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir.



Bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir. Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır.



Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı dün olduğu gibi bugün de hükümsüzdür.

KAZANAN HEPİMİZ OLACAĞIZ

Halkın her kesiminin kendini emin ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır.



Bu süreç sadece Türkiye’nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi bir imkândır.



Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir.



Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm milletimiz olacaktır.

SİYASET, BU UMUDU KARŞILIKSIZ BIRAKMAMALI