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Haber Merkezi

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez bir araya gelerek kamuoyuna dikkat çeken bir mesaj verdi.

İmralı heyeti tarafından paylaşılan açıklamada, Öcalan’ın örgüte “PKK'nın kendisini feshetmesi” yönünde bir çağrı yaptığı belirtildi.

4 dilde yapılan bu çağrı tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek’in sunduğu Enine Boyuna programında ise tansiyon doruğa çıktı.

CANLI YAYINDA KÜRTÇE TARTIŞMASI: BU DİLE TAHAMMÜL EDİN

AK Parti MKYK Üyesi ve 25-26. dönem Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve Habertürk yazarı Nasuhi Güngör arasında teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının Kürtçesinin yayınlanmaması üzerine hararetli bir tartışma yaşandı.

Yaşananlara tepki gösteren Miroğlu, "Trump'ın Zelensky'e yaptığı tavrın bir benzeridir bu. Yeter yahu 100 bin kişi öldü. 100 bin kişi bu ülkede Kürtçe konuşulsun diye öldü. Nasuhi bunu bil. Ne dinleyeceğim seni? Ayrılıyorum programdan, lütfen teşekkür ediyorum. Bu dile tahammül edin. Biraz tahammül edin." ifadelerini kullandı.

Gerginliğin yükselmesi üzerine Miroğlu programı terketti.