CHP'de yeni kriz: Parti içi muhalefet toplantısı yapan 9 ismin ihracı bekleniyor

CHP'de yeni bir ihraç krizi patlak verdi...

İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargılandığı suçlar, CHP'de en başından bu yana huzursuzluğa neden oluyor.

Parti yönetimi kulaklarını delillere kapatarak körü körüne tutukluları savunurken bir kısım CHP'li ise partilerinin bu suçlamalarla muhatap edilmesine karşı geliyor.

30 İLÇE BAŞKANINDAN 'ARININ' BİLDİRİSİ

Partinin adeta yolsuzluğa bulaşmış isimlere kalkan pozisyonuna düştüğünü savunan CHP'lilerle, Özgür Özel yönetimi sert bir kavga veriyor.

Bu kapsamda CHP'li 30 eski ilçe başkanı, 20 Kasım 2025'te toplanarak partinin genel merkezine 'Arının' çağrısı yapmıştı.

Çağrıda, yargı operasyonları sonucu 'yolsuzluk' iddiası ile anılan CHP'li siyasetçilerin parti üyeliklerinin askıya alınması istenirken parti yönetimi, ihraç cevabıyla karşılık verdi.

30 BAŞKANA İHRAÇ KARARI

Sultanbeyli'de 2021-2025 yılları arasında ilçe başkanlığı yapan Özgür Erdem'in de aralarında bulunduğu 30 kişi, partiden ihraç edildi.

Asıl kaos, bu ihraç kararından sonra başladı.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLERDEN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'na yakın bu isimlere, CHP'deki yine Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri sahip çıktı.

PARTİ İÇİ MUHALEFET TOPLANTISI

Kulis bilgilerine göre ihraç edilen isimlere sahip çıkan 12 milletvekili, parti içi muhalefeti bir araya getirerek gizli bir toplantı yaptı.

Toplantıya katılan milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından da ihraca karşı sert eleştirilerde bulundu.

9 MİLLETVEKİLİ İHRAÇ EDİLEBİLİR

Kulis bilgilerine göre ihraç sırası, bu toplantıya katılan vekillerde. Pazartesi günü yapılacak CHP MYK'sında konunun gündeme gelmesi ve organizasyonda adı geçen 9 ismin partiden ihraç edilmesi bekleniyor.

"PARTİ İÇİ DEMOKRASİYE VURULMUŞ BİR DARBE"

30 CHP'li başkanın ihraç edilmesine X hesabı üzerinden tepki gösteren CHP'li milletvekillerinden biri, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Oğuz Kağan Salıcı oldu.

Salıcı, yaptığı paylaşımda "Geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın partimizden ihraç edilmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir. Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidardır." dedi.

"DEMOKRASİ ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLLE HAYAT BULUR"

Bir diğer isim de Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız oldu. Yıldız, paylaşımında "Bir bildiriye imza atan yol arkadaşlarımızı 'cezalandırılması gerekenler' olarak değil, partiye dair kaygı ve sorumluluk hisseden insanlar olarak değerlendirmek gerekir. Demokrasi, yalnızca sandıkta değil; parti içi işleyişte, söz hakkı tanımada ve eleştiriye tahammülde de hayat bulur." ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİN KURULLARI ÜYELERİ SİNDİRMEK İÇİN KULLANILAMAZ"

İhraçlara tepki gösterenlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz oldu. Özgündüz, "Siyasi partilerin disiplin kurulları parti üyelerini susturmak, sindirmek için bir araç olarak kullanılamaz. Disiplin Kurulları yönetimden bağımsız olarak, tıpkı bir yargı organı/mahkeme gibi görev yapmalıdır.

Ülkemizde yargının siyasallaşmış olduğundan, basın ve ifade özgürlüğünün yargı vasıtasıyla baskılandığından şikayet ederken, partiye yıllarca emek vermiş üyelerin, partinin özgürce eleştiri yapmalarını ihraçla, disiplin cezalarıyla engellemeye çalışmak kabul edilebilir bir tutum değildir. Yapılan haklı eleştirilerden korkmamak ve bunlardan sonuç çıkararak hataları gidermek partinin zararına değil faydasınadır." dedi.

"TOPLANTILAR TÜRKİYE GENELİNDE OLACAK"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı da MK Haber TV'de katıldıkları programda konuya ilişkin açıklamalarda bulundular.

İhraçlara tepki gösteren Sarı, "Toplantıların devamı Türkiye genelinde gelecek.” dedi.

"PARTİMİZİN KÖKLÜ DEMOKRASİSİNE YAKIŞMAZ"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da X paylaşımıyla tepki gösterenler arasındaydı.

Sarıbal şu ifadeleri kullandı:

CHP Kağıthane eski İlçe Başkanı ve yol arkadaşlarımızın, bir bildiriye imza attıkları gerekçesiyle ihraç edilmeleri; ne hukuk anlayışımıza ne de partimizin köklü demokrasi geleneğine yakışır.

GİZLİ DEĞİL ÖZEL BİR TOPLANTIYDI

Toplantıya katılan isimlerden biri olan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de "Gizli değil, özel bir toplantıydı.. Bizim bir derdimiz ve değişsin istediklerimiz var, bu yüzden cesaretle yola çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.. Hepimizin ortak derdi CHP'nin iktidar olması.." açıklamasında bulundu.