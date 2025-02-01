AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Balçova ilçesinde bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerin önlerinde uzun bir gelecek olduğunu vurgulayarak, haklarını mutlaka geri alacaklarını ifade etti.

CHP'DE SEÇİM HAZIRLIĞI VE ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Partisinin seçim hazırlıklarına hız verdiğini belirten Özel, aday belirleme sürecinin başladığını ve CHP’de ortak aklın yön verdiği bir süreç işlettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda parti üyelerinin söz sahibi olacağını kaydeden Özel, şu ifadeleri kullandı:

Üyelikleri açarak 'Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyenleri partiye davet edelim' dedik. Şu anda çevrimiçi üyelikte 10-12 kat artış var. CHP il ve ilçe başkanlıkları, hafta sonları da dahil olmak üzere saat 21.00’e kadar üye kaydı yapıyor. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme sürecinde seçmen olmak isteyen herkes partimize kaydını yaptırıyor. Ayrıca, partimizin tüm seçilmiş yetkililerinin görüşlerini aldığımız geniş katılımlı bir süreç yürütüyoruz. Farklı görüşler mutlaka olacaktır ve bunlara saygı duyuyoruz.

"ÖNCE SUAT TOKTAŞ'I ÇIKARACAĞIZ, SONRA SİLİVRİ'Yİ KAPATACAĞIZ"

Bir gazeteci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Silivri Cezaevi'ni kapatalım" şeklindeki açıklamasını hatırlatınca Özel, şu yanıtı verdi:

"Önce Suat Toktaş’ı çıkaracağız, sonra Silivri’yi kapatacağız. En kısa sürede itiraz dilekçesinin sonucunu alacağız."

TUNCAY ÖZKAN HAKKINDAKİ SORUŞTURMAYA TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, Özkan’ın iddialarına değil, bizzat kendisine soruşturma açılmasına tepki gösterdi: