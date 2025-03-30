Özgür Özel, İmamoğlu için imza kampanyası başlattı

AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Cevizli Mahallesi'ne giderek bayram namazını burada kıldı.

İMAMOĞLU VE ERKEN SEÇİM İÇİN İMZA KAMPANYASI

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Özel, cami bahçesinde kurulan stantta, İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim yapılması için başlattıkları imza kampanyasına katıldığını belirtti.

Her bayram sabahını Manisa'da geçiren Özgür Özel, bu bayramda ise Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde bulunduklarını söyleyerek, "Bu yıl bayramı, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde, Cevizli Mahallesi'nde birlikte kutluyoruz" dedi.

Özel, İmamoğlu'nun tutuklu olduğunu hatırlatarak, imza kampanyasının önemli bir noktadan başladığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Ekrem Başkan, her bayram namazını bu köyde kılardı. Bu anlamlı köyden, Cevizli'den kampanyamıza başladık. Milyonlara ulaşmayı hedefliyoruz."