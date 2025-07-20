Özgür Özel: Kıbrıs Türklerinin daima yanındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Türklerinin haklı direnişi ve kardeşliğiyle her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Özel, sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümüne dair paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"KIBRIS TÜRKLERİNİN DAİMA YANINDA OLACAĞIZ"