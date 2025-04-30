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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra CHP'nin başlattığı sokak olayları ve mitingler de sürüyor.

Bu süreçte Batı medyasında konuşmadık mecra bırakmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şikayetlerine devam ediyor.

Özel, son olarak Fransa merkezli Euronews Türkçe'ye konuştu.

Gündem ana başlıklarını değerlendiren Özel, İBB operasyonlarına Avrupa ülkelerinin sessizliğine de değindi.

"İKTİDAR DEĞİŞTİĞİNDE..."

Özel, "İktidar değiştiğinde şüphesiz Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak. Bizim kamuoyuna karşı en büyük taahhüdümüz AB'ye tam üyelik." ifadelerini kullanırken Almanya ve Fransa yönetimlerinin desteğini kıymetli bulduğunu söyledi.

Özel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ise sitemlerine devam etti.

"STARMER ÇELİŞKİLİ VE TUTARSIZ"

Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Starmer'ın ortaya koyduğu yaklaşımı son derece çelişkili ve tutarsız buluyorum. İngiltere gibi demokratik geleneği bu kadar yüksek olan bir ülkede, Türkiye'de yapılan bu darbe girişimine karşı böyle bir sessizlik son derece manidar.

Bu darbenin Türkiye'deki kaybeden siyasetçisi Erdoğan, Avrupa'da ise Starmer'dir. Gün gelip her şeyi geride bıraktığımızda düşmanlarımızın yaptığı kötülükler ve söylediği kötü sözleri değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız."