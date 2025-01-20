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Haber Merkezi

Siyasette haftanın ilk gününde hareketli saatler yaşanıyor.

Beşiktaş belediyesindeki yolsuzluk soruşturması ve arkasında gelen CHP Gençlik Koları başkanı Cem Aydın'ın ifadeye çağrılması Ankara'da siyasi tartışmaları hareketlendirdi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen Ülke Politikaları Vakfı'nca düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada katılımcılara hitap etti.

Konuşmasını bu konulara ayıran Özel, hitabının sonunda iktidara seslenerek erken seçim çağrısını yineledi.

"ADAYIMIZ HAZIR"

Kendisinin, partisinin ve adayının hazır olduğunu söyleyen Özel, sandığı işaret etti.

Özel, şöyle konuştu:

"Aracıyı aradan çıkart. Savcıları çek, biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan! Madem öyle getir sandığı. Benim partim hazır, ben hazırım, CHP her şeyiyle seçime hazır, adayımız hazır! Çıkarsın karşıma alırsın cevabını. Alnınızı karışlayacağız."

ADAYLIK TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu salonda yaptığı konuşma, adaylık tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

CHP içinde uzun zamandır Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu tartışmaları vardı.

CHP Lideri Özgür Özel'in İmamoğlu'nun bulunduğu salonda yaptığı konuşma, Mansur Yavaş'ı destekleyen partilileri rahatsız etti.