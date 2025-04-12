Özgür Özel'in boykot çağrılarına bir tepki de şehit ailelerinden

İHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli ve milli ürünlere karşı boykot çağrısında bulunmasının, ülkeye ihanet olduğunu belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, bu toprakların özgürlüğü için binlerce şehit verildiğini vurgulayarak, boykot çağrısını acizlik olarak nitelendirdi:

"BİZ DE ÖZGÜR ÖZEL'İ BOYKOT EDİYORUZ"