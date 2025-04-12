Özgür Özel'in boykot çağrılarına bir tepki de şehit ailelerinden

İHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli ve milli ürünlere karşı boykot çağrısında bulunmasının, ülkeye ihanet olduğunu belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, bu toprakların özgürlüğü için binlerce şehit verildiğini vurgulayarak, boykot çağrısını acizlik olarak nitelendirdi:
"BİZ DE ÖZGÜR ÖZEL'İ BOYKOT EDİYORUZ"
Yerli ürünlere, şirketlere ve hizmetlere karşı durmak, devletin çıkarlarına zıt hareket etmek, güvenlik güçlerimize karşı tavır almak ve ülkemizi dış güçlere şikayet etmek, Özgür Özel’in ve partisinin tutumudur. Biz de şehit aileleri olarak bu tutumu boykot ediyoruz. Özel’in kin ve vicdansızlığını ise, kıymetli şehit anneleri, babaları ve milletimize bırakıyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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