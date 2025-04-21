Özgür Özel'in iddialarına Binali Yıldırım'dan tekzip

AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 15 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım hakkında ortaya attığı iddialara, Yıldırım ailesinden sert bir yanıt geldi. Binali Yıldırım’ın avukatı Muhammed Gök aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların daha önce de gündeme getirildiği ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Avukat Gök, geçmişte yapılan suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamenin İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2021/638 esas numarasıyla derdest olduğunu hatırlatarak, sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve dört yılı aşkın süredir dosyada iddiaları destekleyecek herhangi bir somut delil bulunamadığını belirtti.

"HALİL FALYALI, İLİŞKİSİ OLMADIĞINI TEYİT ETMİŞTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Müvekkillerim Halil Falyalı’yı tanımamaktadır. Ne kendisiyle ne de faaliyetleriyle herhangi bir ilgileri söz konusudur. Daha önce de açık bir dille bu asılsız ithamları yalanladık. Müteveffa Halil Falyalı’nın kendisi, gazeteci Cüneyt Özdemir’e bağlanarak müvekkillerimle bir ilişkisi olmadığını söylemiş, ailesi de ölümünün ardından verdiği röportajlarda bu durumu teyit etmiştir.

Gök, açıklamasının devamında CHP lideri Özel’e çağrıda bulunarak, elinde aksini ispatlayacak somut bilgi ya da belge varsa bunu savcılığa sunması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

CHP Genel Başkanı olarak eğer elinizde iddialarınızı destekleyecek nitelikte somut bir belge ya da bilgi varsa, bu bilgileri Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız savcılarına sunmanız yeterlidir. Savcı aramanıza gerek yok, görev başındalar. Bahsi geçen dosyada delillerinizi sunabileceğinizi ihtaren hatırlatırız.

TEKZİP METNİ

Tekzip metninde Özel'in ifadelerine yer verilerek, konuşmanın gerçek dışı ve manipülatif söylemler olduğu belirtildi.

Tekzipte, "Eğer elinizde herhangi bir somut bilgi ve belge yoksa böylesi gerçek dışı, asılsız, mesnetsiz iddialara aracı olmanız, 100. yılını kutlamış köklü bir parti olan CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla konumunuza yakışmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Asıl maksadın, gerçekten bir suç işlenip işlenmediğinden ziyade, hakikat dışı, yalan bilgilerle kitlelerin algılarını yönetebilmek olduğunun gayet açık olduğu aktarılan tekzip metninde, şunlar kaydedildi: