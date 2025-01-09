Polonya Başbakanı Tusk: Netanyahu'yu tutuklamayacağız

İHA

Polonya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 27 Ocak’ta düzenlenecek Auschwitz toplama kampının özgürleştirilmesinin 80. yıl dönümü törenlerine katılması durumunda, UCM kararını uygulamayacağını açıkladı.

"TÖRENE KATILACAK HERKESİN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, törene katılacak tüm misafirlerin güvenliğinin sağlanacağını vurguladı:

Günlerdir Auschwitz'deki bu önemli yıldönümü törenlerine katılmak isteyen herkesin güvenli bir şekilde konaklamasını garanti edecek bir yaklaşım üzerinde çalışıyoruz. Bu, özellikle İsrail devleti temsilcileri için geçerli. Katılımcı kim olursa olsun, ister başbakan ister bakan, güvenlikleri sağlanacak ve tutuklama yapılmayacak

Tusk, meselenin hassasiyetine dikkat çekerek, bir yanda UCM’nin kararına saygı duyulması gerektiğini, diğer yanda ise Auschwitz gibi bir yerde İsrail liderlerinin güven içinde bulunma hakkının açık bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Bu doğrultuda Adalet ve Dışişleri Bakanlarına konuyla ilgili bir karar taslağı hazırlamaları talimatı verdiğini belirtti.

"MAKUL OLANI DÜŞÜNÜYORUM"

Gazetecilerin, Netanyahu’nun tutuklanmaması durumunda uluslararası tepkilerden endişe duyup duymadığı yönündeki sorularını yanıtlayan Tusk, “Ben, korkulara göre değil, makul olduğunu düşündüğüm kararlara göre hareket ederim. İsrail liderlerinin Auschwitz törenlerinde bulunmaması düşünülemez” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI DUDA, "NETANYAHU TUTUKLANMALI" DEDİ

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da Başbakan Tusk’a çağrıda bulunarak Netanyahu’nun törenlere katılabilmesi için özel bir istisna yapılmasını talep etmişti. Duda, "Eğer İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu törenlere katılmak istediğini beyan ederse, Polonya hükümeti UCM’nin Kasım 2024’te aldığı tutuklama kararına rağmen kendisinin topraklarımızda güvenli bir şekilde bulunmasını garanti etmelidir” açıklamasını yapmıştı.

Bilindiği üzere, UCM, 21 Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı. Bu karar doğrultusunda, Netanyahu ve Gallant’ın UCM’ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda, o ülkenin yetkilileri tarafından tutuklanarak mahkemeye teslim edilmeleri gerekiyor.