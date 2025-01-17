Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı ağırladı

DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı ağırladı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Putin, Pezeşkiyan’ın ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından kritik bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı.

PUTİN: "İLİŞKİLERİ DAHA İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Rusya ve İran’ın nükleer enerji, kültür, turizm ve ulaşım gibi alanlardaki iş birliğini güçlendirme kararlılığında olduğunu belirten Putin, uluslararası meselelerdeki yakın istişarelerin hem bölge hem de dünya için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Putin, ekonomik ve ticari bağlarda son dönemde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, yakalanan temponun oldukça tatmin edici olduğunu ve ilişkilerin daha da ileri taşınması için sağlam bir zemin sunduğunu dile getirdi.

PEZEŞKİYAN: "RUSYA İLE ORTAKLIKLARIMIZI DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ikili ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin yalnızca belirli alanlarla sınırlı kalmayıp çok yönlü bir nitelik taşıdığını söyledi. İran’ın, Rusya ile ortaklıklarını daha da derinleştirmeye büyük önem verdiğini belirten Pezeşkiyan, iki ülke arasında imzalanacak kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, iş birliğini daha geniş bir çerçeveye taşıyacağını kaydetti.

Pezeşkiyan ayrıca, bugün imzalanacak anlaşmanın tarihsel bir adım olduğunu şu sözlerle ifade etti:

Bu anlaşma, iki ülke arasındaki kültür, ekonomi ve insani ilişkiler başta olmak üzere tüm alanlarda kapsamlı bir iş birliğini öngörüyor. Bunun, ortaklığımıza güçlü bir ivme kazandıracağından ve gelecekte atılacak daha büyük adımlar için sağlam bir temel oluşturacağından hiç şüphem yok.

Bu buluşma, Rusya ve İran arasında uzun vadeli iş birliğine yönelik yeni bir dönemin kapılarını aralayacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.