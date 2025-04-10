Rusya: ABD'nin el koyduğu altı diplomatik taşınmaz görüşüldü

İHA

İstanbul'da gerçekleşen ve dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Rusya-ABD diplomatik temasları sonrası Moskova’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin diplomatik ilişkilerini rahatlatmayı ve süregelen sorunları çözmeyi hedefleyen istişare turunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen bu tur görüşmelerin, Moskova ve Washington’un diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirmek ve taraflar arasında gerilim yaratan unsurları ortadan kaldırmak amacı taşıdığı vurgulandı.

DİPLOMATİK MÜLKLERE ERİŞİM İÇİN YOL HARİTASI

Görüşmelerde taraflar, kesintisiz finansal hizmetler, BM ve uluslararası kuruluşlara yapılan katkıların sağlıklı biçimde yürütülmesi gibi teknik konularda notalar teati etti. Özellikle ABD makamlarınca el konulan ve Rusya’ya ait altı diplomatik taşınmazın iadesi meselesi masaya yatırıldı. Bu konuda, somut adımların atılabilmesi adına bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev’in, söz konusu taşınmazların denetlenmesi ve uğranılan zararın belirlenmesi için Rus diplomatlara acilen erişim hakkı tanınması gerektiğini vurguladığı da açıklandı.

VİZE KOLAYLIĞI VE DOĞRUDAN UÇUŞLAR GÜNDEMDE

Taraflar, diplomatik personelin vize işlemlerinin kolaylaştırılması, ev sahibi ülkelerdeki hareket serbestisinin artırılması gibi konuları da masaya yatırdı. Rus tarafı ayrıca, doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasının hem karşılıklı güveni pekiştireceğini hem de ekonomik ve toplumsal bağları yeniden canlandıracağını belirtti.

YENİ TUR İÇİN ZEMİN HAZIRLIĞI

Açıklamanın sonunda, İstanbul’daki bu temasların ardından gündeme gelen başlıkların hızla değerlendirilmesine ve bir sonraki istişare turuna kadar karşılıklı kabul edilebilir çözümler geliştirilmesine karar verildiği ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere, taraflar daha önce 27 Şubat’ta yine İstanbul’da bir araya gelmiş, bu ilk görüşmede büyükelçilik faaliyetlerinin geleceği detaylı şekilde ele alınmıştı. Son buluşmada Rus heyetine Büyükelçi Darçiyev, ABD heyetine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti. Görüşme yaklaşık 5.5 saat sürdü.