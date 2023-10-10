Saadet Partisi'nin TBMM'deki yer sorunu çözüldü TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partililerin oturma sorunu yaşaması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli devreye girdi.

AA & Ensonhaber

TBMM Genel Kurulu yeni yasama dönemine yeni partilerin kriziyle başladı...

Saadet ve Gelecek Partilerinin birleşerek oluşturdukları TBMM grubuna, Genel Kurul salonunda, kendilerine yönelik oturma düzeni oluşturulmaması vekillerin protestolarıyla karşılık buluyordu.

Bugün de aynı sorun yaşandı...

Genel Kurul'da kendilerine yer ayrılmamasını protesto eden Saadet Partisi milletvekilleri, komisyon sıralarına oturdu.

TBMM Başkanvekili Karaca, Danışma Kurulu'nun, Saadet Partisinin yer durumunu görüşmek üzere toplandığını belirterek, birleşime ara verdi.

Saadet Partisi, oturma düzeninden yakındı

Aranın ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, oturma düzenine ilişkin sorunların çözülmediğini belirterek,

Geçen hafta burada bir tartışma yaşadı. Yeni kurulan Saadet Partisi Grubu'nun İçtüzüğe göre önde oturması gereken yerle ilgili düzenleme hala yapılmadı. Yaz tatili döneminde beklendi, 1 Ekim geçti. Bütün bunlara rağmen kurulan komisyondaki arkadaşlar 'bu bizim yetkimizde değil' gibi çok garip şeyler ortaya koydu. Geldiğimiz noktada, Genel Kurulda İçtüzüğün bize verdiği haklar sağlanmamıştır. Oturma düzeninin sağlanmasını bu konudaki gerekli önlemlerin alınmasını aksi takdirde usul tartışması açacağız.

diye konuştu.

Devlet Bahçeli devreye girdi

TBMM Başkanvekili Karaca, bunun üzerine oturuma tekrar ara verdi.

Karaca, birleşimin açılmasıyla

Danışma Kurulumuzun, Saadet Partisi'nin TBMM'deki yeri konusundaki toplantıda uzlaşı sağlanmış olup Saadet Partisi Grubu'nun MHP Grubu'nun yanındaki sıradan itibaren TBMM'deki yeri uzlaşıyla tespit edilmiştir.

dedi.

Bülent Kaya: "Sayın Bahçeli ve MHP'li milletvekillerine teşekkür ediyoruz"

Oturma düzenine ilişkin sorunun çözülmesinin ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunları kaydetti:

Genel Kurul'da ön tarafta 12 sırası bulunan AK Parti'den bir anlayış bekliyorduk. Diğer bütün partilerin ön tarafta sadece 4 koltuğu var. Bu krizle ilgili bugün bir toplantı icra edilmiş oldu. MHP'nin Grup Başkanvekili, Sayın Devlet Bahçeli'nin kendilerine bir talimatı olduğunu, bu sorun çözülemiyorsa MHP olarak kendilerine ön tarafta düşen 4 koltuktan 2 tanesini rızasıyla verebileceklerini ifade ettiler. Biz de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerine nezaketlerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. AK Parti'deki arkadaşlarımızın da bunu bir not alarak almasını rica ediyoruz.

Erkan Akçay: "Sorunun çözülmesinden biz de mutluyuz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Saadet Partisi Grubu'nun yerleşimi konusunda, başta teknik sebepler olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı bu sorunlar yaşandığını belirterek,

Karşılıklı anlayış ve rıza çerçevesinde MHP Grubu olarak burada yan yana, birlikte, yine hiçbir şarta tabi olmaksızın karşılıklı anlayış, rıza ve demokratik düşünce itibarıyla Saadet Partisi Grubu'na mensup arkadaşlarımıza da konuyu arz ettik. Sayın Genel Başkanımızın bu sorunu bir an evvel çözme adına, bunun gerçekleşmesinden dolayı biz de MHP olarak gayet mutluyuz, memnunuz ve Saadet Partisi Grubu'na bundan sonraki yapacakları çalışmalar için de başarılar, kolaylıklar diliyorum.

ifadelerine yer verdi.