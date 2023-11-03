Saadet ve Gelecek partili milletvekili heyeti Gazze için yola çıktı

DHA

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tüm dünya yakından takip ediyor.

Gazze'de savaşla birlikte elektrik ve yakıtları kesilen vatandaşlar yaşam savaşı veriyor...

Bu kapsamda bölgeye insanı yardımlar götürülmeye çalışılıyor.

İsrail-Hamas çatışmaları 28'inciı gününde devam ederken, insani yardım tırları da Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne geçmeye devam ediyor.

Gelecek ve Saadet Partilerinin TBMM Grubu'ndan oluşan milletvekili heyeti Gazze'ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla Mısır'a gitti.

Heyet yola çıktı

Sabah saatlerinde Mısır'a gidecek olan Ankara Milletvekili Mesut Doğan, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda partililer tarafından uğurladı.

Gazze'ye giden heyet adına bir konuşma yapan Ankara Milletvekili Mesut Doğan 25 gündür Gazze'ye bomba yağdığını 9 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Aslında tüm İslam alemi bombalanıyor"

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Saldırılarda 3 bin 760 çocuk hayatını kaybetti. Bu vahşet bir taraftan yaşanırken İsrail, tetikçi olarak kullandığı isimler üzerinde farklı algılarda oluşturuyor. İsrail diye bir devlet yok ki, İsrail diye işgalci terör devleti var. Oranın sahibi Filistinliler ve bu halk topyekûn ülkelerini savunuyor.



Bombalanan sadece Filistin değil aslında tüm İslam alemi bombalanıyor. Aslında tüm Müslümanların onuru bombalanıyor. Biz Gelecek-Saadet TBMM grubunun oluşturduğu bir heyet olarak buradan Mısır'a oradan da Gazze hattına geçmeye çalışacağız. Gazze için farkındalık oluşturmak istiyoruz.