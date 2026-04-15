Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısında

Türk televizyonunun kült yapımlarından “Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı “Erdal Kömürcü” karakteriyle tanınan Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı.

Zengin’in Meclis’teki sürpriz ziyareti dikkat çekerken, toplantı öncesinde birçok üst düzey isimle de görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİ

Grup toplantısı öncesinde Sefa Zengin’in; Hakan Fidan, Kemal Memişoğlu ve Akın Gürlek başta olmak üzere çok sayıda parti yetkilisiyle sohbet ettiği belirtildi.

Zengin’in toplantıya, Feyzi Berdibek’in daveti üzerine katıldığı öğrenildi. Meclis’teki programda çeşitli temaslarda bulunduğu ifade edildi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DENEYİM YAŞIYORUM"

Katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sefa Zengin, Meclis atmosferini ilk kez deneyimlediğini belirterek duygularını paylaştı.

“Burada olmak çok heyecan verici. İlk kez böyle bir ortamı yaşıyorum. Ankara’yı seviyorum, bu yüzden gelmek istedim” diyen Zengin, yoğun ilgi görmesinin kendisi için değerli olduğunu ifade etti.

MECLİS'TE RENKLİ ANLAR

“Yeraltı” dizisiyle de yeniden gündeme gelen Sefa Zengin, grup toplantısı öncesinde milletvekilleri ve davetlilerle fotoğraf çektirerek Meclis’te renkli görüntüler oluşturdu.

ERDAL KÖMÜRCÜ KARAKTERİ

Erdal Kömürcü, Kurtlar Vadisi (2003-2004) dizisinde Sefa Zengin tarafından canlandırılan, Abuzer Kömürcü'nün oğlu olan hayali bir karakterdir. Psikolojik sorunları, babasıyla çatışmalı ilişkisi ve dizideki şaibeli işleriyle tanınan, avukat Canan tarafından öldürülen unutulmaz bir mafya karakteridir.