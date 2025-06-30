Sezai Temelli: Bir kez daha İmralı'ya gideceğiz

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarını anımsatarak, yangınların hem ormanlık alanların hem de ormanda yaşayan canlıların yok olmasına neden olduğunu dile getirdi.

Orman yangınlarının ihmallerden, yeterli tedbirin alınmamasından ve ormanlık alanlara yaklaşımlardan meydana geldiğini kaydeden Temelli, "Ormana, ağaca, canlıya değer verilmiyor. Yerleşim yerleri zaten ormanla iç içe. Ormanlık araziler her türlü yatırımlara -tırnak içinde- açılıyor ve sonuç olarak da karşımıza işte bu felaketler çıkıyor." diye konuştu.

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ YASA TEKLİFİ, ORMANLARI TEHDİT EDİYOR"

Temelli, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin hedefinde ormanların, meraların ve su alanlarının olduğunu ileri sürerek, "Bu yasanın hemen geri çekilmesi gerekiyor. Bu yasa, gerçekten kabul edilebilir bir yasa değil. Zeytinlikleri, su havzalarını, ormanları hedefine alıyor. Ne için? Enerji arz güvenliğinin sağlanması içinmiş. Hayır. Enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir yasa değil. Sermayenin kar güvenliğini sağlamaya yönelik bir yasa bu." görüşünü savundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesine değinen Temelli, mahkemenin bu davayı reddetmesi gerektiğini söyledi. Temelli, "Siz, YSK'nın vermiş olduğu karara karşılık bir yargı sürecini işletemezsiniz. Bu, anayasaya da mevcut yasalara da aykırı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

İMRALI İLE YENİ GÖRÜŞME YOLDA

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin görüşlerini de paylaşan Temelli, daha önceki açıklamalarında da komisyon çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini hatırlattı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, "Bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak yarın Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ileteceğiz. Kendileri, partilerden gelen öneriler çerçevesinde geniş bir konsensüse ulaşarak, komisyonu hayata geçirecek diye bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, bir basın yayın kuruluşunda, terör örgütü PKK'nın temmuz ayı içerisinde silah bırakacağına dair yayımlanan habere ilişkin, "Bizde böyle bir bilgi yok. Bu gelişmelerin önümüzdeki hafta olma olasılığı var gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

Temelli, DEM Parti heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi partilerle görüşme takvimine dair soruya ise "Sayın Pervin Buldan, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ayın 8'i, 9'u gibi Cumhurbaşkanı'yla, daha sonra da siyasi partilerle görüşüp, ondan sonra İmralı'ya gitme niyetlerinin olduğunu söylemişlerdi. Sanırım bu takvim işleyecek." yanıtını verdi.