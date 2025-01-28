Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etti

AA & Ensonhaber

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, başkent Belgrad’da düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu ve ülkede süregelen protestolara ilişkin sakinlik ve diyalog çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile sabah saatlerinde uzun bir görüşme yaptığını belirten Vucevic, “Vucic, istifa kararımı ve gerekçelerimi kabul etti. Siyasetçilerin sorumluluk alarak toplumdaki gerginliği düşürmeye yönelik adımlar atması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan, 1 Kasım 2024’te Novi Sad tren istasyonunda meydana gelen beton sundurma çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği trajik kazanın hükümete yönelik güveni zedelediğini dile getirdi:

Bu trajedi Sırbistan’ı derin bir çıkmaza sürükledi. Hükümet olarak sorumluluk alarak iki bakanın istifasını kabul ettik ve öğrencilerin taleplerini yerine getirmek için çalıştık.

SALDIRI HABERİ, İSTİFA KARARINI TETİKLEDİ

Vucevic, Novi Sad’daki protestolar sırasında bir grup öğrencinin saldırıya uğradığı ve bir kişinin ağır yaralandığı haberinin ardından istifa etmeye karar verdiğini söyledi:

Bu sabah gelen bu haber, kabul edilemez bir durumdur. Gerginliği körüklemek isteyen görünmez bir elin varlığını hissediyoruz. Saldırganlar kesinlikle adalet önünde hesap verecek.

Vucevic ayrıca, Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric’in de görevinden ayrılacağını açıkladı.

HÜKÜMETE TEPKİ GÖSTERİLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

1 Kasım’daki tren istasyonu kazasının ardından öğrenciler, hükümeti ihmal ve şeffaflık eksikliğiyle suçlayarak ülke genelinde protestolar başlatmıştı. “Dur Sırbistan” sloganıyla başlayan gösterilerde binlerce lise ve üniversite öğrencisi taleplerinin yerine getirilmesini talep etti.

Protestocular, kazada sorumluluğu bulunanların yargılanmasını, istasyonun onarım çalışmalarına ilişkin belgelerin açıklanmasını ve gözaltına alınan öğrenciler ile akademisyenlerin serbest bırakılmasını istedi. Son olarak, başkentteki kritik bir trafik noktası olan Autokomanda’da 24 saat süren yol kapatma eylemi gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, bu eylemler sırasında yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerinin karşılanacağını ve hükümette kapsamlı bir değişiklik yapılacağını duyurmuştu. Kabinenin yüzde 50’sinden fazlasının değişmesini beklediğini ifade eden Vucic, bu değişimin toplumsal huzura katkı sağlayacağını belirtti.

Bu arada, Meclis Başkanı Ana Brnabic, hükümete yönelik güvenoyu oylaması yapılması yönünde teklif sunacağını açıklayarak, siyasi atmosferin daha da hareketleneceğine işaret etti.