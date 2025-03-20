Siyasi partilerden CHP'ye destek ziyaretleri

DHA

Türkiye, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan operasyona şahitlik ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem kent uzlaşısı hem de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu 'Suç Örgütü Yöneticisi Olmak', 'Suç Örgütüne Üye Olmak', 'İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etme' suçlarıyla yargılanıyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bazı siyasi partiler ise CHP'ye destek için ziyaretler düzenledi..

DEM, YENİ YOL VE SAADET PARTİSİ'NDEN ZİYARET

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti ve yaşanılan süreç ile ilgili desteklerini iletti.

Ziyaretlere ilişkin fotoğraf paylaşıldı.