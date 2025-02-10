Suriye Devlet Başkanı Şara'dan Trump'a: Hiçbir güç Gazzelileri topraklarından atamaz

İHA

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili planına dair değerlendirmelerde bulundu. Eş-Şara, Trump’ın şu ana kadar olumlu mesajlar verdiğini belirterek, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi durumunda küresel barışın sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Trump’ın Orta Doğu'daki barış çabalarına da değinen Eş-Şara, şunları söyledi:

Trump, iç politika ve ABD ekonomisini canlandırma konusunda odaklanmış olsa da, son 20 yılda büyük bir istikrarsızlık yaşayan Orta Doğu'da barışın sağlanmasına ilgi gösteriyor. Bu, umut verici bir başlangıç.

"HİÇBİR GÜÇ, İNSANLARI TOPRAKLARINDAN SÜREMEZ"

Gazze planına dair de görüşlerini paylaşan Eş-Şara, şu ifadeleri kullandı: