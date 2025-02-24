Suriyeli Türkmenlerden Eş-Şara’ya destek

İHA

Suriye Türkmen Dernekleri Birliği, Suriye'nin başkenti Şam'da ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Türkmen toplumunun önde gelen isimlerinin katıldığı toplantıda, Türkmenlerin Suriye tarihindeki önemli rolü tartışıldı.

Basın toplantısında konuşan Suriye Türkmen Dernekleri Birliği Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci, Suriye'deki Türkmenlere yönelik işlenen suçların faillerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Cevizci, konuşmasına Suriye Devlet Başkanlığı'na getirilen Ahmed eş-Şara’yı tebrik ederek başladı ve Türkmenlerin Suriye'deki tarihsel varlıklarına dikkat çekti: "Türkmenler uzun yıllardır Suriye'de yaşıyor ve bu süre zarfında geleneklerini, kültürlerini ve dillerini koruyarak ülkenin bir parçası oldular."

Cevizci, Türkmenlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgularken, "Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Türkmenler, ülkenin birliği için canlarını feda ettiler" dedi. Hayatını kaybeden Türkmenleri anarak, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ LİDERİMİZİ DESTEKLİYORUZ"

Türkmenlerin yeni yönetime tam destek verdiğini belirten Cevizci, "Yeni liderimizin attığı olumlu adımları destekliyoruz ve Türkmenlerin rolünü güçlendirmek için çaba göstereceğiz" diye ekledi.

Cevizci, Türkmenlerin tarih boyunca maruz kaldığı baskılara da değindi: "Türkmenler, kimliklerini değiştirme ve demografik yapıyı bozmaya yönelik ciddi baskılarla karşılaştı."

Ancak, bu baskılara karşı direneceklerini belirten Cevizci, "Türkmen toplumunun birliğini korumak için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Türkmenleri, ortak çıkarlar doğrultusunda birlik olmaya çağıran Cevizci, "Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hepimiz için faydalı olacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak, Türkmenlerin Suriye toplumundaki olumlu rolünü vurgulayan Cevizci, "Türkmenler, Suriye'nin istikrarı için her zaman destek verdiler ve bundan sonra da ülkenin birliğini güçlendirmek için tam sorumluluk alacaklardır" dedi.