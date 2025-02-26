Tanju Özcan: Camilerin hiçbirinin yangın güvenlik raporu yok

DHA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerin yangın güvenliği konusunda ciddi eksiklikler barındırdığına dikkat çekerek basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, Bolu'da 21 Ocak’ta Kartalkaya’da meydana gelen ve birçok vatandaşın hayatını kaybettiği yangın faciasının acısının hala taze olduğunu vurgulayarak, ülkedeki ibadethanelerin yangın güvenlik raporuna sahip olmamasının büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

"CAMİLERDE YANGIN GÜVENLİK RAPORU BULUNMUYOR"

Ramazan ayının başlamasına sadece birkaç gün kaldığını hatırlatan Özcan, teravih namazlarıyla birlikte camilerin tam kapasite dolacağını ifade etti. Türkiye genelinde 100 binden fazla cami bulunduğunu, özellikle köylerde yer alan birçok caminin ahşap yapıda ve ısınma sisteminin soba ile sağlandığını belirten Özcan, bu durumun ciddi bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

"DİYANET BU RİSKİ HİÇ DÜŞÜNDÜ MÜ"

Özcan, cami tabanlarında yanıcı halılar bulunduğunu, sobadan sıçrayabilecek bir ateş parçasının kısa sürede büyük yangınlara yol açabileceğini vurguladı:

Allah korusun, herhangi bir deprem ya da sarsıntı anında devrilebilecek bu sobalar, camilerde felakete sebep olabilir. Bu tehlikeyi bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı düşündü mü? Bu risk hiç değerlendirildi mi?

"BU KONUYU ÜLKE GÜNDEMİNE TAŞIMAK İSTİYORUM"

Belediye olarak yaptıkları incelemelerde, ne Bolu Belediyesi’ne ne de başka şehirlerin belediye itfaiyelerine camilerin yangın güvenliği konusunda herhangi bir denetim talebinin gelmediğini tespit ettiklerini belirten Özcan, "Camilerde yangın güvenlik raporunun bulunmaması büyük bir eksikliktir ve bu konuda hiçbir adım atılmamıştır. Bu sorunu Türkiye’nin gündemine taşımak istiyorum" dedi.

Özcan, acilen bir planlama yapılarak ibadethanelerin yangın güvenliği açısından denetlenmesi ve gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini vurguladı.