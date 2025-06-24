TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Meclis başkanlarıyla bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, geçmiş dönem Meclis başkanlarıyla bir araya geldiği duyuruldu.

Görüşmeye; Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı.

Buluşmada, 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde Meclis Başkanlığı görevine yeniden seçilen Numan Kurtulmuş’a “hayırlı olsun” dilekleri iletildi. Eski başkanlar, kurumsal hafızanın ışığında Meclis'in rolü, yasama faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve demokratik işleyişin derinleştirilmesi konularında fikirlerini paylaştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de, Türkiye’nin uzun vadeli güvenlik stratejilerinden biri olan “Terörsüz Türkiye” vizyonu oldu. Görüşmede, bu hedef doğrultusunda TBMM'nin üstleneceği sorumluluklar, toplumsal mutabakatın sağlanması ve yeni dönemde atılması planlanan adımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kurtulmuş’un, önceki dönem başkanların deneyimlerini ve önerilerini önemseyerek yürütülen bu tür buluşmaların, Meclis’in kurumsal gücünü artırdığı ve ortak aklın kurumsallaşmasına katkı sunduğu ifade edildi.