Trump: Kanada eyaletimiz olursa bize olan borçları silinir

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, konuşmasında NATO ülkelerine savunma harcamalarını GSYİH’nin %5’ine yükseltme çağrısında bulunarak, “Bu, aslında yıllar önce ulaşılması gereken bir seviyeydi” ifadelerini kullandı.

GAZZE

Gazze Şeridi’ndeki ateşkes konusuna da değinen Trump, “Göreve başlamadan önce ekibim, Orta Doğu’da biz olmadan mümkün olmayacak bir ateşkes anlaşmasını başarıyla müzakere etti” dedi.

UKRAYNA

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış çabalarına da vurgu yapan Trump, “Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlama girişimlerimiz hala devam ediyor” açıklamasında bulundu.

"KANADA EYALETİMİZ OLURSA BORÇLARI SİLİNİR"

Avrupa Birliği’ni eleştiren Trump, “Avrupa Birliği, ABD’ye karşı adil olmayan bir tutum sergiliyor” derken, Kanada ile ticaret ilişkilerine dair şunları söyledi:

“Kanada ile aramızdaki ticaret açığı çok büyük ve bu sürdürülemez. Ancak, Kanada’yı eyaletimiz yaparsanız bu sorun ortadan kalkar”

"PUTİN İLE YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞMEK İSTERİM"

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini belirten Trump, “Yakın zamanda Putin ile bir araya gelmeyi gerçekten çok isterim” diyerek sözlerini tamamladı.