Trump: Ukrayna'nın bizim füzelerimizle Rusya'ya saldırması çok aptalca

AA & Ensonhaber

ABD'nin yeni başkanı ve ocak ayında görevi Biden'dan devralacak olan Donald Trump, kendisini "Yılın Kişisi" seçen Time dergisine kapsamlı bir röportaj vererek dış politikada Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce, göreve gelmesi halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızla sona erdireceğini ve bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirten Trump, bu meselenin Orta Doğu'daki krizlerden çok daha karmaşık olduğunu ifade etti.

"BU, SON DERECE APTALCA"

Trump, "Şu anda en tehlikeli şey, Zelenski'nin, Başkan Biden'ın onayıyla Rusya'ya füze fırlatmaya karar vermesi. Bu, çok tehlikeli bir tırmanış olur. Bu, son derece aptalca bir adım." şeklinde açıklama yaptı.

Ukrayna'ya Rusya'ya uzun menzilli füze atma izni verilmesi fikrine kesinlikle karşı olduğunu vurgulayan Trump, "Bunu neden yapıyoruz? Sadece bu savaşı tırmandırıyoruz ve durumu daha da kötüleştiriyoruz. Bu adımın atılmasına izin verilmemeliydi." dedi.,

"UKRAYNA'DA ANLAŞMANIN TEK YOLU, ÇEKİLMEMEK"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlamak istediğini ve bunun için her iki tarafla da görüşeceğini belirterek, "Ukrayna'dan çekilecek misiniz?" sorusuna "Bir anlaşmaya varmak istiyorum, ve bunun tek yolu, terk etmemektir." şeklinde yanıt verdi.

Kendisinin görevde olduğu takdirde, "Putin'in asla Ukrayna'yı işgal etmeyeceği" ifadesini yineleyen Trump, başkanlık görevine başladığında bu sorunu çözeceğini söyledi.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna ise Trump, "Bunu söyleyemem, bu uygun olmaz." diye yanıt verdi ve başkanlığı döneminde bu savaşa öncelikli olarak odaklanacağı mesajını verdi.