Bilal Erdoğan: Suriye’nin güçlenmesi, Türkiye için de çok önemli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği programda, bölgesel istikrarın Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Suriye’nin müreffeh ve istikrarlı bir ülke olması bölge barışı için son derece önemlidir” dedi.

"KOMŞUDAKİ KAOS, TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLİYOR"

Konuşmasında Ortadoğu’da yaşanan savaş ve krizlerin Türkiye’ye ekonomik ve sosyal yansımaları olduğuna işaret eden Erdoğan, İran-Irak Savaşı’ndan Körfez Krizi’ne, Suriye iç savaşından Filistin’de yaşananlara kadar pek çok sürecin Türkiye’yi doğrudan etkilediğini söyledi.

Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasının hem bölge hem de Türkiye için kazanım olacağını ifade eden Erdoğan, “Yanınızda perişan bir ülke varsa ticaret de olmaz, iş birliği de güçlenmez. Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir ülke haline gelmesi, vatandaşlarını geri çekebilecek bir cazibe oluşturması ülkemiz için de hayırlıdır” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞLAR EKONOMİYİ VE TOPLUMU ZORLUYOR"

Bölgedeki çatışmaların Türkiye ekonomisine zarar verdiğini vurgulayan Erdoğan, özellikle Suriye iç savaşı sonrası yaşanan yoğun göç dalgalarının ciddi bir yük oluşturduğunu belirtti. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Erdoğan, her iki ülkenin de Türkiye için önemli ticaret ortakları olduğunu hatırlatarak, sorunların barışçıl yollarla çözülmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

"FİLİSTİN, İNSANLIK VİCDANININ NAMUSUDUR"

Toplumun olumsuz gündemlerle yıpratılmaya çalışıldığını ifade eden Erdoğan, olumlu ve yapıcı örneklerin daha fazla öne çıkarılması gerektiğini söyledi. Filistin konusuna ayrı bir parantez açan Erdoğan, “Filistin ümmetin namusudur, insanlık vicdanının namusudur. Bu duyarlılık canlı tutulmalı, boykot meselesi sulandırılmamalıdır” dedi.

"KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE'NİN GÖZDE ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Kahramanmaraş’ta devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiğini belirtti. Çalışmaların büyük bölümünün yaz sonrasında tamamlanacağını ifade eden Erdoğan, “Kahramanmaraş tamamlandığında Türkiye’nin gözde şehirlerinden biri olacak. Bu şehir Gaziantep’i geçecek potansiyele sahip” diye konuştu.

Programın ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşması”na katılan Bilal Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.