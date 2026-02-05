Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye 'kuru temizlemeci' özrü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenası gergin bir virajdan geçti.

Sınırlar içindeki Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki çatışma ortamında hayli etkilendi.

PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin Şam yönetimi ile imzalanan mutabakatlara riayet etmemesiyle başlayan çatışmalar, şu sıralar dinerek entegrasyon süreci olumlu şekilde ilerlese de o dönem Türkiye'de de gerilime neden oldu.

SDG'nin Fırat'ın doğusundaki işgal bölgelerini terk etmesi, Kamışlı ve Haseke gibi sembolik alanlara sıkışması, Suriye hükümetine bağlı güçlerin bu bölgelere ilerleyişi Türkiye'de DEM Parti'nin ayağa kalkmasına neden oldu.

Suriye sınırındaki Nusaybin'de grup toplantısı düzenleyen DEM Parti, birçok doğu ilinde de protestolara çağrı yaptı.

Nusaybin'deki olaylarda ise tam anlamıyla bir skandal yaşandı.

DEM'li grup, sınırdaki Türk bayrağını indirdi ve yakmaya çalıştı. Büyük tepkiye neden olan olay sonrası Terörsüz Türkiye süreci sarsılırken gerilim tırmandı.

"FIRAT'IN BATISI DA TERÖRDEN TEMİZLENMELİDİR"

Başta Cumhur İttifakı bileşenleri olmak üzere bayrağa saldırı, sert eleştirilere neden oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye’den taviz vermeden, provokasyonlara son derece dikkat ve uyanıklık göstererek barış ve huzur yolculuğu devam etmelidir. Ancak “Terörsüz Türkiye” bahanesine sığınarak da milli onur ve namusumuzla oynamaya heves edenlerle, milli ve manevi değerlerimizi tartışmaya açmak için hava koklayanlara amansız bir mücadele ruhuyla direniş gösterileceği herkesçe bilinmelidir.

Ay yıldızlı al bayrağımıza uzanan pis elleri, iğrenç emelleri, ilkel ve ilkesiz terörist sevicileri varlığımın tüm yönleriyle kınıyor ve lanetliyorum. SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil edemeyecektir. Son tahlilde Fırat’ın doğusu, tıpkı batısı gibi terörden ve kanlı hesaplardan tamamıyla arındırılmalıdır. O gün işte bugündür." sözleri yankı uyandırdı.

Bahçeli'nin bu sert sözlerine Nusaybin'de konuşan DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, cevap verdi.

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE: SEN KURU TEMİZLEMECİ MİSİN?

Bahçeli'yi hedef alan Bakırhan'ın, "Sayın Devlet Bahçeli PKK’nın kurucu önderi diyor ama onun dediğini yapmıyor. Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin? O toprakların kadim halkını hiç kimse ne temizleyebilir ne de kurutabilir." ifadeleri gerilimi daha da tırmandırdı.

Bu gergin süreç Suriye'de sükunetin sağlanması, SDG'nin entegrasyonunun başlamasıyla yumuşadı.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında sarf ettiği "Değerli arkadaşlarım; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." sözleri ise DEM tarafından övgüyle karşılandı.

BAKIRHAN, BAHÇELİ'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Bu gerilim dolu süreçten sonra ise Bakırhan, Bahçeli'nden 'kuru temizlemeci' sözü için özür diledi.

YouTube yayınında konuya yer veren ve bilgiyi kaynaklarına dayandıran Bahar Feyzan, şu ifadeleri kullandı: