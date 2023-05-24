Ümit Özdağ ile ona hakaret eden Gültekin Uysal aynı masada

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile aynı masaya oturmayı kabul etti.
Özdağ'a yönelik, aynı masada bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklamaları ise yeniden gündem oldu.
Özdağ'a "şeref yoksunu" demişti
Ümit Özdağ ile sosyal medya üzerinden sık sık tartışma yaşayan Uysal, Özdağ'a yönelik "Tecavüze uğramış çocuk, şeref yoksunu" gibi hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.
Yaptığı paylaşımlar ile Ümit Özdağ'a iftiracı diyen Uysal'ın bugün Özdağ ile aynı masaya oturarak siyaset
yapması da dikkat çekti.