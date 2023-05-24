Ümit Özdağ ile ona hakaret eden Gültekin Uysal aynı masada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Ümit Özdağ'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verirken kullandığı "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi" ifadeleri yeniden sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile aynı masaya oturmayı kabul etti. Özdağ'a yönelik, aynı masada bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklamaları ise yeniden gündem oldu. Özdağ'a "şeref yoksunu" demişti Ümit Özdağ ile sosyal medya üzerinden sık sık tartışma yaşayan Uysal, Özdağ'a yönelik "Tecavüze uğramış çocuk, şeref yoksunu" gibi hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Yaptığı paylaşımlar ile Ümit Özdağ'a iftiracı diyen Uysal'ın bugün Özdağ ile aynı masaya oturarak siyaset yapması da dikkat çekti.

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