Venezuela uçağına el koyan ABD'ye 'hırsızlık' suçlaması

AA & Ensonhaber

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nde Venezuela'ya ait bir uçağa, ABD'nin ihracat kontrol yasaları ve yaptırım düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle el koymasına sert tepki gösterdi.

"RUBIO, SİYASETİ SUÇ İŞLEMEK İÇİN KULLANIYOR"

Açıklamada, "Venezuela, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun emriyle, ordumuza ait bir uçağın alçakça çalınmasını tüm dünyaya deşifre ediyoruz. Rubio, siyaseti suç işlemek için araç haline getiren bir figür olarak, ülkemizin mal varlıklarını soymak ve talan etmek amacıyla bu gücü kötüye kullanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Uçağın bir an önce geri verilmesi için gerekli adımların atılacağı vurgulanan metinde, "Rubio'nun hissettiği nefret, onu uluslararası bir suçluya dönüştürmüş durumda. Kendisinin tarihe, halkımıza karşı işlediği suçlarla bir hırsız ve düşman olarak geçeceği kesindir" denildi.

DOMİNİK, UÇAĞI ABD'YE TESLİM ETTİ

ABD, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo Havalimanı'nda park halindeki Venezuela'ya ait uçağa, ihracat kontrolü ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla el koymuştu.

Dominik makamları, 2024'ten bu yana hangarda bulunan uçağı, Rubio'ya teslim etmişti. Rubio ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçağın ABD yaptırımlarından kaçmak ve kara para aklamak amacıyla kullanıldığını öne sürmüştü.

ABD, 2 Eylül 2024 tarihinde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı bir uçağa da "yaptırımları deldiği" iddiasıyla Dominik Cumhuriyeti'nde el koyduğunu açıklamıştı.