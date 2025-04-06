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Haber Merkezi

Şaibeli kurultay iddiaları ve İBB'deki yolsuzluk-rüşvet soruşturmasının ardından CHP, olağanüstü kurultaya gidiyor.

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile "Bidon Kafa" polemiği üzerinden yaşadığı karşıtlığı devam ettiriyor.

"ÖZGÜR ÖZEL'İ CUMHURBAŞKANI ADAYI YAPACAKLAR"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın partide etkisizleştirilerek, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkarılacağını iddia eden Yılmaz Özdil, şunları söyledi:

CHP'ye bir yıldır söylüyorum. Ekrem İmamoğlu’nun tasfiye edileceğini zaten biliyorlardı, Mansur Yavaş’ı da partiden uzaklaştıracaklar, mesir macununu cumhurbaşkanı adayı yapacaklar. Saray da güle oynaya kazanacak, benden söylemesi. Satmadığım kalemimle gazetecilik görevimi yapıyorum. Köprüden önce son çıkış olarak, önerimi tekrar ediyorum: Ekrem İmamoğlu'nu pazar günü genel başkan yapın.