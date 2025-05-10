Yunan basını: Atina, Türkiye’nin bölgesel güç olmasını durduramadı

AA & Ensonhaber

Yunanistan’ın saygın gazetelerinden Ta Nea, yayınladığı çarpıcı bir makalede, Türkiye'nin yükselen bölgesel gücüne karşı Atina'nın uzun vadeli stratejisinin başarısız olduğunu açıkça dile getirdi. Makaleye göre Yunanistan’ın onlarca yıl boyunca uyguladığı dış politika hedefleri temelinde çöktü.

Gazetede yayımlanan yazının kaleme alındığı isim ise dikkat çekici: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın eski Danışma Kurulu Üyesi, emekli profesör Panayotis İoakeimidis. Tecrübeli diplomat, 1973’ten bu yana Türk-Yunan ilişkilerinin evrimini değerlendirerek, Atina'nın Türkiye karşısında art arda stratejik kayıplar yaşadığına işaret etti.

"TÜRKİYE, NEREDEYSE BİR KÜRESEL GÜÇ OLDU"

İoakeimidis, "Uzun vadeli stratejimizin temel amacı Türkiye’nin bölgesel bir süper güç olmasını önlemekti ve hâlâ öyle... Ancak bunda açıkça başarısız olduk. Bugün Türkiye, neredeyse tüm dünyada etkili bir güç olarak kabul ediliyor" ifadeleriyle açık bir durum tespiti yaptı.

1973’te Türk-Yunan ilişkilerindeki başlıca ihtilaf konusu yalnızca kıta sahanlığıyken, günümüzde taraflar arasında en az 12 temel konuda ciddi anlaşmazlık yaşandığını belirten yazar, bu gelişmenin Atina'nın stratejik yetersizliğini ortaya koyduğunu savundu.

"SİLAHLANMA YARIŞI, SORUNLARI ÇÖZMEZ"

Yunanistan’ın yıllardır artan şekilde savunma harcamalarına yönelmesinin, Türkiye ile yaşanan temel meseleleri çözmede yetersiz kalacağını vurgulayan İoakeimidis, gerçekçilikten uzak hedefler yerine, yapıcı ve sürdürülebilir bir dış politika çağrısında bulundu.

"Yunanistan, Türkiye ile karşı karşıya gelmek yerine, gerçekçi bir strateji geliştirerek iş birliği zeminini güçlendirmelidir" diyen İoakeimidis, iki ülke arasındaki tüm sorunların çözümünün yanı sıra, Ankara ile Atina arasında stratejik ortaklık ve yakın iş birliğinin artık varoluşsal bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi.

BAYKAR'IN AVRUPA'DAKİ YATIRIMI, YUNAN MEDYASININ MERCEĞİNDE

Öte yandan Türkiye’nin savunma sanayisinde attığı adımlar Yunan basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. SLPRESS haber sitesi, Baykar’ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace ile yaptığı iş birliğine dikkat çekerek, “Türkiye sadece önemli bir yatırım yapmadı, aynı zamanda Avrupa savunma sanayiinin merkezine fiilen erişim sağladı” yorumunda bulundu.

Haberde, Baykar’ın dünya genelinde birçok ülkeye gerçekleştirdiği yüksek teknolojili savunma ihracatlarıyla Türkiye’nin etkisini artırdığına da dikkat çekildi. Yunan basını, bu gelişmelerin Ankara’nın stratejik nüfuzunu daha da derinleştirdiğini vurguladı.