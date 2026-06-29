Polonya: Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya-Avrupa arasında krizi devam ediyor.

Rusya ile Avrupa arasında savaş çıkmasına yönelik belirsizlikler devam ederken, Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Pawel Szota önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Polonya'ya yönelik gerçek ve doğrudan askeri tehdidin öncelikle Rusya'dan geldiğini ifade ederek, Moskova'nın Polonya ile NATO'nun doğu kanadındaki ülkeleri "emperyal" hedeflerinin önünde bir engel olarak gördüğünü kaydetti.

MOSKOVA ÇATIŞMAYI TIRMANDIRABİLİR

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta beklediği hızlı sonucu elde edememesinin Kremlin açısından yeni riskler yarattığını belirten Pawel Szota, Moskova'nın çatışmayı daha da tırmandırabileceği konusunda uyardı.

RUS TARAFINDA SALDIRGANLIK ÇOK YÜKSEK

Drone saldırıları, siber saldırılar ve hibrit savaş yöntemlerinin ötesinde doğrudan askeri saldırı riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Szota, Rus tarafındaki saldırganlık seviyesinin çok yüksek olduğunu ve askeri çatışma riskinin gerçek olduğunu söyledi.

"RUSYA İLE SİLAHLI BİR ÇATIŞMAYI YAKIN VADELİ BİR İHTİMAL OLARAK GÖRMELİYİZ"

Pawel Szota, "Kremlin kaynaklı tehditlerin bütünlüğü dikkate alındığında tutumumuzu buna göre şekillendirmeli ve günlük faaliyetlerimizde Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz." görüşlerini aktardı.

SAVAŞTAN VAZGEÇMEYECEK

Polonya istihbaratının analizlerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı birkaç yıl daha sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Szota, Kremlin'in toplumun refahı, yatırımlar ve ekonomik gelişme dahil birçok alanda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu ve savaştan vazgeçmeyeceğini söyledi.

"İÇ POLİTİKADA KENDİSİNİ BİR KAZANAN OLARAK GÖSTERMEK ZORUNDA"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı iç politik nedenlerle başarı olarak sunmak zorunda olduğunu belirten Pawel Szota, "Putin, bu savaştan vazgeçmeyecek çünkü özellikle iç politikada kendisini bir kazanan olarak göstermek zorunda." dedi.

Savaşın başında Rus istihbaratı ve ordusunun yaptığı yanlış hesaplamaların sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Putin'in, mevcut koşullarda savaşı istediği şekilde sonlandırmasının giderek zorlaştığını ifade eden Szota, bunun Moskova'yı daha öngörülemez kararlar almaya itebileceğini kaydetti.

RUS PROVAKASYONLARI

Rusya'nın NATO'yu test etmeye yönelik girişimlerinin süreceğini söyleyen Pawel Szota, Polonya istihbaratının Baltık ülkelerine yönelik ciddi Rus provokasyonları ihtimalini gerçekçi bir senaryo olarak değerlendirdiğini belirtti.

RUSYA'NIN BELARUS ORDUSU ÜZERİNDE ETKİSİ

Belarus konusunda da uyarılarda bulunan Szota, Rusya'nın Belarus ordusu üzerindeki etkisinin arttığını, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip sistemlere yönelik altyapı hazırlıklarının ve bu yöndeki söylemlerin ciddiyetle takip edildiğini kaydetti.

Polonya istihbaratının Belarus yönetimiyle doğrudan iletişim kanallarını sürdürdüğüne dikkati çeken Pawel Szota, bu temasların iki ülke arasındaki güvenlik meselelerinin yönetilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.