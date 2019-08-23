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Polonya’da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı artıyor

Tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 3’ten 4’e yükseldi.

İHA | 23.08.2019 - 00:16..
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Polonya’da Tatra Dağları’na yıldırım düştü.

Slovakya sınırına yakın Tatra Dağları’nda tatil yapan bir grup turistin bulunduğu yere yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3’ten 4’e yükseldi.
Bölgedeki otel ve pansiyonlarda kalan turistlerin havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Giewont’un en yüksek noktasında bulunan metal haç kısmına çıkmasından hemen sonra bir fırtınanın çıktığı belirtilmişti.

22 KİŞİ DE YARALANDI

Fırtına sonrası turistlerin üzerine yıldırım düşmüş ilk belirlemelerde 22 kişi de yaralanmıştı.

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Polonya’da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı artıyor

Polonya’da düşen yıldırımda ölenlerin sayısı artıyor

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