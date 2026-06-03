Pompa fiyatları gece yarısı değişti: 3 Haziran Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü.

Dün depoyu dolduranların kazançlı çıktığı pompa fiyatlarında, gece yarısı itibarıyla dengeler tamamen altüst oldu.

Küresel piyasalarda Brent petrolün hızla tırmanmasıyla birlikte benzin ve motorine zam geldi.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam yapıldı.

Ancak Eşel Mobil Sistemi sayesinde zam pompaya motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olarak yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63.45 TL

Motorin: 66.3 TL

LPG: 32,16 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63.3 TL

Motorin: 66.18 TL

LPG: 31,77 TL

Ankara

Benzin: 64.4 TL

Motorin: 67.42 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir

Benzin: 64.69 TL

Motorin: 67.7 TL

LPG: 31.79 TL