Pompa fiyatları gece yarısı değişti: 3 Haziran Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte sürücüleri üzen haber geldi. Gece yarısı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. İşte 3 Haziran Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları.
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Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü.
Dün depoyu dolduranların kazançlı çıktığı pompa fiyatlarında, gece yarısı itibarıyla dengeler tamamen altüst oldu.
Küresel piyasalarda Brent petrolün hızla tırmanmasıyla birlikte benzin ve motorine zam geldi.
Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam yapıldı.
Ancak Eşel Mobil Sistemi sayesinde zam pompaya motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olarak yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63.45 TL
Motorin: 66.3 TL
LPG: 32,16 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63.3 TL
Motorin: 66.18 TL
LPG: 31,77 TL
Ankara
Benzin: 64.4 TL
Motorin: 67.42 TL
LPG: 31.97 TL
İzmir
Benzin: 64.69 TL
Motorin: 67.7 TL
LPG: 31.79 TL
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi