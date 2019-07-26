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Pompeo: Daha fazla yaptırım gelebilir

Mike Pompeo S-400'ler için Türklerin bu durumu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz açıklamasında bulundu

AA | 26.07.2019 - 06:10..
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Pompeo: Daha fazla yaptırım gelebilir

Amerikan Bloomberg kanalına açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması ve olası yaptırımlarla ilgili durumu değerlendirdi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

Konuya dair değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi.

Pompeo, ilk aşamada Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını sağladıklarını dile getirerek, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya uzun zamandır S-400 ve F-35'lerin uyumsuz olduğunu anlattıklarını ifade eden Pompeo, "Bu sistemin (S-400) bir kısmını teslim aldılar, Türklerin bunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz." dedi.

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