taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'da akaryakıt zammı sonrası başlayan sözterilere destek mesajı yayınladı.

DHA | 17.11.2019 - 01:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer alan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapılması, geçen 1,5 yılın ardından yeniden halkı sokağa döktü.

İran'da zam protestosunda sokaklar karıştı

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

İLK DESTEK ABD'DEN

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da dün başlayan sokak gösterileri sonrası sosyal medya hesabından Farsça bir açıklama metni yayınladı.

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

"ABD SİZİN YANINIZDA"

1,5 yıl önceki protestolarla ilgili yaptığı Farsça paylaşıma atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"40 yıl süren tiranlıktan sonra gururlu İran halkı, hükümetlerinin suiistimalleri konusunda sessiz kalmıyorlar. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır."

Pompeo'dan, İranlı protestoculara destek: ABD sizin yanınızda -1

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

53
Anadolu Efes ligde Türk Telekom'u yendi

Anadolu Efes ligde Türk Telekom'u yendi

1
Düğünde çiğ köfte kestiler

Düğünde çiğ köfte kestiler

0
U19 Milli futbolcular, Avrupa yolunda 2'de 2 yaptı

U19 Milli futbolcular, Avrupa yolunda 2'de 2 yaptı

0
Fenerbahçe: Obradovic İstifa etmedi

Fenerbahçe: Obradovic İstifa etmedi

0
Formula 1 Brezilya ayağında pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Brezilya ayağında pole pozisyonu Verstappen'in

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir