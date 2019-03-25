Porsche Cayenne Coupé'yi tanıttı

Porsche, SUV ailesini yeni Cayenne Coupé ile genişletti. Yeni Cayenne modelinin öne çıkan özellikleri arasında tamamen kendine has bir arka tasarım, adaptif arka spoiler, iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka benç ve iki farklı tavan konsepti ile daha keskin hatlar bulunuyor.

DİK EĞİMLİ TAVAN

Daha dinamik proporsiyonlarla özel tasarım unsurları birleşerek yeni Cayenne Coupé modeline zarafet kazandırıyor. Arkaya doğru inen çok daha dik tavan hattı Cayenne Coupé'nin daha dinamik görünmesini ve sınıfındaki en spor görünüşlü model olmasını sağlıyor. Ayrıca Coupé'nin dikkat çekici silüetini vurgulayan tavan spoiler'ı ile bu etki destekleniyor.

Ön cam ve A sütunu, 20 mm kadar aşağı çekilen tavan köşesi sayesinde Cayenne'de olduğundan daha alçak bir görünüm kazandırıyor. Yeniden tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar aracın omuzlarını 18 mm genişleterek genel anlamda daha kaslı görünmesini sağlıyor. Arka plakanın tampona entegre hale getirilmesi aracın yere daha yakın görünmesini sağlıyor.

VERİMLİLİĞİ YÜKSELTİYOR

Adaptif tavan spoiler'ı ile Cayenne Turbo bu tip aktif aerodinamik özellikleri içeren ilk SUV olmuştu. Yeni Cayenne Coupé tavan spoiler'ı Porsche Active Aerodynamics'in (PAA) bir parçası olarak yeni bir adaptif arka spoiler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor. Bu modelin silüetine uyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm genişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırıyor, PAA ise aynı anda verimliliği yükseltiyor.

DÖRT SPOR KOLTUKLA YOLDA KONFOR

Daha dinamik proporsiyonlarla özel tasarım unsurları birleşerek yeni Cayenne Coupé modeline zarafet kazandırıyor. Arkaya doğru inen çok daha dik tavan hattı Cayenne Coupé'nin daha dinamik görünmesini ve sınıfındaki en spor görünüşlü model olmasını sağlıyor. Ayrıca Coupé'nin dikkat çekici silüetini vurgulayan tavan spoiler'ı ile bu etki destekleniyor. Ön cam ve A sütunu, 20 mm kadar aşağı çekilen tavan köşesi sayesinde Cayenne'de olduğundan daha alçak bir görünüm kazandırıyor.

Yeniden tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar aracın omuzlarını 18 mm genişleterek genel anlamda daha kaslı görünmesini sağlıyor. Arka plakanın tampona entegre hale getirilmesi aracın yere daha yakın görünmesini sağlıyor. Adaptif tavan spoiler'ı ile Cayenne Turbo bu tip aktif aerodinamik özellikleri içeren ilk SUV olmuştu. Yeni Cayenne Coupé tavan spoiler'ı Porsche Active Aerodynamics'in (PAA) bir parçası olarak yeni bir adaptif arka spoiler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor. Bu modelin silüetine uyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm genişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırıyor, PAA ise aynı anda verimliliği yükseltiyor.

TURBO SÜPERŞARJLI İKİ MOTOR SEÇENEĞİ

Cayenne Coupé üçüncü model ailesi birçok teknik özellik ile öne çıkıyor. Bunların arasında güçlü sürüş sistemleri; yenilikçi şasi sistemleri; dijital gösterge, çalışma konseptleri ve kapsamlı online iletişim sistemleri bulunuyor. Altı silindirli süperşarjlı motorları ve üç litrelik piston hacmiyle Cayenne Coupé 340 HP (250 kW) değere ve 450 Nm'lik azami torka ulaşıyor.

Sport Chrono Paketine sahip seri üretim araçlar 0'dan 100 km/s'ye 6,0 saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe bağlı hafif spor paketlerinde 5,9 saniyeye düşüyor. Aracın azami hızı ise 243 km/s. Sınıfının en iyisi olan Cayenne Turbo Coupé, dört litrelik V8 motor, ikiz-süperşarj, 550 PS (404 kW) ve 770 Nm'lik azami torkla start çizgisinde yerini alıyor. Cayenne Turbo Coupé 0'dan 100 km/s'ye 3,9 saniyede çıkıyor ve 286 km/s'lik azami hıza ulaşıyor.