Porsche tasarımlı yeni MG 07 ortaya çıktı: İşte özellikleri

Çin'de yayınlanan vergi muafiyeti listesinde teknik detayları sızan MG 07, markanın yenilikçi tasarım çizgisini gözler önüne seriyor.

Şık fastback gövde tipiyle dikkat çeken otomobil, kullanıcılara yüksek menzil ve güçlü performans verileri sunuyor.

650 KİLOMETREYE VARAN MENZİL SEÇENEĞİ

Tamamen elektrikli versiyonunda 67 kWsa kapasiteli bir batarya taşıyan araç, arka aks üzerindeki 176 kW gücündeki elektrik motoruyla 650 kilometreye kadar menzil sunabiliyor

Şarj edilebilir hibrit seçeneği ise 1.5 litrelik atmosferik benzinli motoruyla sadece elektrik gücünü kullanarak 185 kilometre yol katedebiliyor.

Tavanına konumlandırılan gelişmiş lidar sensörü sayesinde yüksek güvenlikli sürüş destek sistemlerine sahip olan araç, gücünü X7 isimli özel işlemciden alacak

Akıllı sürüş platformunu kullanan modelin Çin pazarındaki fiyatının ise 22 bin ile 30 bin dolar arasında değişmesi bekleniyor.