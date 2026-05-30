PSG - Arsenal maçı şifresiz yayınlanacak: İşte saati ve kanalı

Kendi liglerinde şampiyonluk ipini göğüsleyen iki dev kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain, liginde kupa hasretini bitiren Arsenal ile bu akşam final maçını oynayacak.

PSG, turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu ilan etmek isterken, Arsenal ise kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

Futbol dünyasının kilitlendiği bu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev randevunun tüm detayları...

PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İki dev kulübün bu nefes kesen randevusu, bu akşam Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanacak.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği dev karşılaşma, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

PSG'nin turnuvadaki ikinci kupasını, Arsenal'ın ise ilk Avrupa şampiyonluğunu hedeflediği bu tarihi final, futbolseverler için şifresiz olarak TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

PSG - Arsenal maçı canlı izle