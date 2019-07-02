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PUBG'ye çok yakında hikaye modu gelecek

PUBG'ye gelecek yeni hikaye modu, oyunun geliştiricileri tarafından onaylandı.

Haber Merkezi | 02.07.2019 - 10:01..
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PlayerUnknown's Battlegrounds, kısa ismiyle PUBG, 2017 yılında yayınlanmasının ardından büyük bir oyuncu kitlesine kavuştu ve her geçen sürede popülerliğini artırdı. Daha sonra ise Android ve iOS'ta yayınlanmasıyla en çok oynanan mobil oyunların başında gelen PUBG, geçtiğimiz aylarda elde ettiği 146 milyon dolarlık hasılatla en çok gelir elde eden mobil oyun olmuştu.

Şimdiye kadar hayatta kalma tarzında bir oynanışa sahip olan PUBG, Call of Duty serisi gibi bir hikaye moduna sahip değildi. Ancak bu durum çok yakında değişiyor.

pubg

PUBG'YE HİKAYE MODU GELİYOR

Oyun geliştiricileri, PUBG'ye hikaye tabanlı bir oynanış eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. PUBG geliştiricilerinin hikaye modu için çalıştığı bir şirketin kurucularından Glen Schofield, oyuna hikaye modunun geleceğini resmi olarak onayladı.

Gelen bilgilere göre yine PUBG evreninde geçecek yeni hikaye modu, PUBG'den ayrı bir oyun olarak da piyasaya sürülebilir.

pubg

Battle royale tarzı oyunlarda hikaye modunun ne kadar başarılı olacağı ise birçok oyunsever tarafından merak konusu. Geçmişte Fortnite'a da küçük bir hikaye tabanlı oyun modu eklenmiş, ancak kullanıcılar tarafından pek ilgi görmemişti.

PUBG için yayınlanacak yeni hikaye tabanlı oynanışın ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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