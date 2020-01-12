taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Libya'daki paralı askerlerin arasında Ruslar olsa da, bu kişiler Rusya'yı temsil etmiyor' dedi.

AA | 12.01.2020 - 08:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, davetlisi olarak dün Moskova’ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Putin, "Libya’daki durum bölgedeki istikrarı baltalıyor ve Avrupa’yı da olumsuz etkiliyor" vurgusu yaptı.

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

"LİBYA'DA RUSLAR VARSA DA RUSYA'YI TEMSİL ETMİYORLAR"

Rus lidere şu anda Libya’da Vagner Özel Askeri Şirketi’nden kaç paralı askerin faaliyette olduğu soruldu.

Soruyu yanıtlayan Putin, “Orada Rus vatandaşları olsa da, bu kişiler Rus devletinin çıkarlarını temsil etmiyor ve Rus devletinden para almıyor” ifadelerini kullandı.

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Şu anda çatışma bölgesinde, aralarında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden aktarılan kişilerin de bulunduğu birçok paralı askerin çatıştığını anlatan Putin, “Bu çok tehlikeli bir süreç” uyarısında bulundu.

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

İlginizi Çekebilir
Muhalif liderden Hamaney'e: İran halkına rehber olamazsın
İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'in 'rehberlik' için yeterli şartlara sahip olmadığını ileri sürdü.
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti
Birleşmiş Milletler üyesi 7 ülke örgüte yapmak zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetti.
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı
'Bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı' öne sürülen Büyükelçi Rob Macaire,gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakıldı.
ABD'de fırtınalar 8 can aldı
ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan olumsuz hava şartlarından dolayı 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

302
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

93
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

50
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

16
Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

40
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

33
Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir