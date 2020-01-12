Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, davetlisi olarak dün Moskova’ya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.

Düzenlenen ortak basın toplantısında Putin, "Libya’daki durum bölgedeki istikrarı baltalıyor ve Avrupa’yı da olumsuz etkiliyor" vurgusu yaptı.

"LİBYA'DA RUSLAR VARSA DA RUSYA'YI TEMSİL ETMİYORLAR"

Rus lidere şu anda Libya’da Vagner Özel Askeri Şirketi’nden kaç paralı askerin faaliyette olduğu soruldu.

Soruyu yanıtlayan Putin, “Orada Rus vatandaşları olsa da, bu kişiler Rus devletinin çıkarlarını temsil etmiyor ve Rus devletinden para almıyor” ifadelerini kullandı.

Şu anda çatışma bölgesinde, aralarında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden aktarılan kişilerin de bulunduğu birçok paralı askerin çatıştığını anlatan Putin, “Bu çok tehlikeli bir süreç” uyarısında bulundu.