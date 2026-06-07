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Rafael Leao rakibine yumruk attı

Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao, hazırlık maçında olay harekete imza attı. Portekizli futbolcu, Şilili rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'la anılan Rafael Leao, hazırlık maçında olay harekete imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz, hazırlık maçında Şili ile Lizbon'da karşılaştı.

HAZIRLIK MAÇINDA KAVGA ÇIKTI

Bir pozisyonda Portekizli Cancelo ve Şilili Roman karşı karşıya geldi.

Roman'ın Cancelo'ya faul yapmasının ardından Rafael Leao olaya dahil oldu.

RAKİBE YUMRUK ATTI: KIRMIZIYI YEDİ

Roman'a fiziksel tepki gösteren Leao, ileri giderek oyuncuya yumruk attı.

Hakem Zufferli, Leao ve Roman'a kırmızı kart gösterdi.

O anlar böyle görüntülendi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi