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Raftingte korku dolu anlar kamerada

Antalya’da rafting botu, demir güvenlik bariyerlerine tutunarak sürüklenmekten son anda kurtuldu.

İHA | 21.03.2019 - 09:50..
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Antalya’da Düden Çayı'nda rafting yapmak isteyen bir grup, şelaleye metreler kala suyun şiddetiyle sürüklenince, çayın ortasında güvenlik amaçlı kurulan demir bariyerler sayesinde kurtarıldı.

Raftingte korku dolu anlar kamerada

SUYUN ŞİDDETİYLE DURAMADILAR

Rafting yapmak isteyen 16 kişilik grup, iki bota sekizerli gruplar halinde bindi ve rafting yapmaya başladı. Suda ilerledikleri anda suyun şiddetiyle durmayıp gereken noktayı geçtiklerini fark eden raftingciler, bağırarak çevreden yardım istedi.

Raftingte korku dolu anlar

DEMİRLERİN ARASINA SIKIŞTILAR

Akıntıya kapılmak üzere olan turistler, koruma demirlerinin arasına sıkıştı ve demirlere can havliyle tutunmaya başladı. O anda korku dolu anlar yaşayan raftingciler, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Raftingte korku dolu anlar kamerada

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Çevredeki vatandaşlar ise koruma demirlerine atlayarak turistlere yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu sudan çıkartılan 16 kişinin kurtulma anı, amatör kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, turistlerin bazılarının yaşlı olduğu gözlendi.


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