Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayın

Ramazan ayının içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini, son on gün içinde arayınız buyuruyor Hz. Peygamber. Peki Peygamberimiz son on günün nasıl geçirilmesini tavsiye ederdi?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen ve Peygamber Efendimiz’in ekseriyetle son 10 gecede arayınız buyurduğu, Kur’an’ın Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV‘e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Ramazan ayının son 10 günü bu yüzden ayrı bir değere sahiptir çünkü bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde barındırır. Takvimde belli bir günü olsa da, Hz. Peygamber Kadir gecesi için şu tavsiyeyi vermiş:

"Kadir gecesini ramazanın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî)

Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, bir grup sahâbî, rüyalarında Kadir gecesinin ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler (ve bunu Hz. Peygamber'e bildirmişler)di. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

- "Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, ramazanın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî)

Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kadir gecesini ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî)

Hz. Peygamber (SAV) son on günde daha çok ibadete yönelirdi

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî)

Yine Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim)

Hadislerden gördüğümüz kadarıyla Kadir gecesinin belli bir günü yok. Kadir gecesini kaçırmayıp gerçekten ihya etmek isteyen müminler son on günde her günü kadir gecesini ihya eder gibi geçirmeli...