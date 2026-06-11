Real Madrid, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı

Florentino Perez'in geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Real Madrid'in teknik direktörü de belli oldu.

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Madrid ekibi, Portekiz takımı Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

HAZIRLIKLAR 13 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak olan Real Madrid'in başında yer alacak.

3 YIL ÇALIŞTI

63 yaşındaki dünyaca ünlü isim, daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de çalışmış ve biri LaLiga olmak üzere 3 kupa kazanmıştı.