Real Madrid'de Antonio Rüdiger'in sözleşmesi uzatıldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İspanya ekibi Real Madrid, Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Rüdiger'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

2022'DE REAL MADRID'E GELDİ

Süper Lig takımlarının gündeminde yer alan Rüdiger, Stuttgart, Roma ve Chelsea'de oynadıktan sonra 2022'de Real Madrid'e transfer olmuştu.

182 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid'de 182 maça çıkıp 8 gol atan tecrübeli stoper, takımıyla 2 kez UEFA Süper Kupa, birer defa LaLiga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.